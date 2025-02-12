اللجنة الأولمبية: حماد يترشح لعهدة جديدة

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، المنتهية عهدته، عبد الرحمان حماد، ترشحه لرئاسة الهيئة الاولمبية للعهدة المقبلة (2025-2028)، تحسبا للجمعية العامة الانتخابية المقررة ليوم 27 فيفري بمقر اللجنة الأولمبية.

وقال حماد لوسائل الإعلام على هامش أشغال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية (نهاية العهدة 2022-2024)، المنعقدة اليوم الخميس بالجزائر:"أعلن أمامكم رسميا ترشحي لرئاسة اللجنة للعهدة المقبلة 2025- 2028".

وصادق أعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، بالإجماع على الحصيلتين المالية والأدبية لموسم 2024، بالإضافة إلى برنامج العمل المسطر والميزانية المخصصة لموسم 2025.

وعرفت أشغال الجمعية العامة العادية أيضا تنصيب لجنة الترشيحات والطعون وتسليم المهام، المكلفة بتنظيم أشغال الجمعية العامة الانتخابية.

ومعلوم أن رئاسة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية كانت قد أسندت منذ تاريخ 12 سبتمبر 2020 لحامل برونزية أولمبياد سيدني 2000، والوزير السابق للشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.