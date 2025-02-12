طريق أشبال بوقرة نحو "الشان"

يواجه المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين، المتأهل من المواجهة المزدوجة بين غامبيا والغابون، في الدور الثاني والأخير من مباريات السد المؤهلة لبطولة إفريقيا للأمم للمحليين "شان" 2024 المؤجلة إلى 2025، بكينيا، تنزانيا وأوغندا، حسبما نتائج عملية سحب القرعة التي جرت اليوم الخميس بمقر "الكاف" في القاهرة.

وستقام مباراة الذهاب بين 2 و4 ماي المقبل خارج الديار على أن يجرى لقاء الإياب بالجزائر في الفترة بين 9 و11 ماي 2025.

بالإضافة للجزائر، ستشارك ستة منتخبات أخرى في مباريات السد وهي: مصر، جنوب إفريقيا، الغابون، غامبيا ، مالاوي وجزر القمر.

في حال تأهله للمرحلة النهائية، سيكون المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات أوغندا، النيجر وغينيا والمنتخب الآخر المتأهل من دورة السد. في المجموع سيكون 19 منتخبا حاضرا في نهائيات النسخة القادمة ''للشان'' المقررة من 2 إلى 30 أوت المقبل.

وتحصلت الجزائر حسب نظام التصفيات، على بطاقة العبور مباشرة إلى الدور الثاني بفضل تصدرها الترتيب القاري استنادا إلى نتائجها في آخر ثلاث نسخ من بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان"، حسبما أوضحته الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خلال الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، أن المنتخب الوطني للاعبين المحليين، بقيادة المدرب مجيد بوقرة، سيخوض أول تربص تحضيري خلال فترة التوقف الدولي لـ "الفيفا" المقررة من 17 إلى 25 مارس 2025.

قرعة الدور الأول من المرحلة الثانية للتصفيات:

- المباراة 1 - 2: جزر القمر - مالاوي

- المباراة 3 - 4: جنوب إفريقيا - مصر

- المباراة 5 - 6: غامبيا - الغابون

سيلتقي الفائز من مواجهة جزر القمر ومالاوي (المباراة 1 - 2) مع الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا ومصر (المباراة 3 - 4) في الدور الثاني من التصفيات، حيث سيتأهل الفائز منهما إلى النهائيات التي ستُقام في شهر أوت المقبل.

سيواجه الفائز من مباراة غامبيا والغابون (المباراة 5 - 6)، الجزائر في الدور الثاني من التصفيات، حيث سيحجز المنتصر مقعدًا في النهائيات.

مواعيد مباريات المرحلة الثانية من التصفيات:

- الدور الأول:

- الذهاب: 28 فيفري - 2 مارس

- الإياب: 7 - 9 مارس

- الدور الثاني:

- الذهاب: 2 - 4 ماي

- الإياب: 9 - 11 ماي

مجموعات نهائيات بطولة إفريقيا للأمم للمحليين 2024 :

المجموعة الأولى: كينيا- المغرب- أنغولا- جمهورية الكونغو الديمقراطية- زامبيا

المجموعة الثانية: تنزانيا- مدغشقر- موريتانيا- بوركينا فاسو- جمهورية إفريقيا الوسطى

المجموعة الثالثة: أوغندا، النيجر، غينيا- المتأهل 1 - المتأهل 2

المجموعة الرابعة: السنغال- الكونغو- السودان- نيجيريا.