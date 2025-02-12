أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، أن التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تعد "واحدة من أبشع جرائم الإبادة التي سممت الأرض وأزهقت الأرواح".

وكتب قوجيل عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "تعود اليوم الذكرى الـ65 لكارثة التجارب النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي في صحراء الجزائر لتذكر العالم بواحدة من أبشع جرائم الإبادة التي سممت الأرض وأزهقت الأرواح".

وأضاف أن "العار لا يزال مدفونا تحت الرمال يبث سمومه ويسقط مزيدا من الضحايا بسبب لا مسؤولية الكولونيالية الجديدة".