هذه تعليمات وزير النقل بخصوص ميناء الجزائر

ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقيا، خصص لمتابعة مدى تقدم أشغال مشروع دعم أرصفة الرسو رقم 18، 19، 20، 21، وإعادة تأهيلها على مستوى ميناء الجزائر، وهو المشروع الذي يعوّل عليه من أجل زيادة القدرة الإستيعابية للمؤسسة المينائية، وتحسين كفاءة خدماتها.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، فإن الوزير، وبعد عرض نسبة الإنجاز المحرزة، ومناقشة التحديات التي تواجه تقدم الأشغال بهذا المشروع، أمر باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تسليمه في الآجال المحددة، وذلك من خلال تعزيز ورشات العمل بكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، و ضمان العمل بنظام مداومة على مدار 24 ساعة خلال كل أيام الأسبوع.

كما دعا الوزير إلى بذل المزيد من المجهودات والتفاني في العمل مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة، مؤكدا على مواصلة العمل بنفس الوتيرة خلال شهر رمضان المعظم، مع الرقابة الدورية لمتابعة مدى تقدم الأشغال.