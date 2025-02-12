بن طالب: سعيد بالعودة مجددا للميادين

عاد الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، اليوم الخميس، إلى التدريبات الجماعية مع ناديه ليل الفرنسي للمرة الأولى منذ حوالي ثمانية أشهر بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وأعلن النادي الفرنسي، أمس، تلقيه الضوء الأخضر من قبل اللجنة الطبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهو ما سمح لصاحب الـ 30 عاما باستئناف التدريبات ما يمهد لعودته قريبا إلى جو المنافسة.

وفي أول تصريح، قال بن طالب خلال شريط فيديو مقتضب نشر على الصفحة الرسمية للنادي على "فايسبوك": "أهلا أنصار ليل، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير، أنا سعيد جدا للعودة مجددا للميادين، أراكم قريبا على ملعب بيار موروا (الملعب الذي يستقبل فيه نادي ليل)".

وحظي بن طالب باستقبال كبير من طرف زملائه، الإدارة وعمال النادي خلال الحصة التدريبية لصباح اليوم وهو الذي تخطى فترة صعبة جدا كادت تبعده عن الميادين للأبد.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للنادي: عودة حميدة يا بن طالب، النادي بأكمله، من إداريين وموظفين ولاعبين، سعداء جدا بهذا الخبر الرائع، نبيل، لا شك أن جماهير ليل تتطلع بشوق لاستقبالك وتشجيعك مرة أخرى قريبا".

ونشرت "الفاف"، اليوم الخميس، بيانا، في هذا الخصوص، جاء فيه: "يعبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، رفقة أسرة المنتخب الوطني، وعلى رأسها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن ارتياحهم البالغ لحصول اللاعب نبيل بن طالب على الضوء الأخضر للعودة إلى الميادين، متطلعين إلى رؤيته يتألق مجددا ويقدم أفضل مستوياته".

وكان بن طالب تعرض لأزمة قلبية وفشل في الجهاز التنفسي في 18 جوان الماضي، وخضع لعدة مراحل من العلاج والتعافي من هذه الإصابة الخطيرة.