انتخابات "السينا".. رفض 45 ملفا بسبب "المال الفاسد"

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن حصيلة عملية سحب وإيداع التصريح بالترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ليوم 9 مارس 2025.

وحسب ما أفاد به بيان لذات السلطة، فإنه إلى غاية اليوم الخميس 13 فيفري 2025، بلغ عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة 598 استمارة، فيما بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح المودعة 438 ملفا.

وقد بلغ عدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة، 236 ملفاً – يضيف البيان - بينها 126 ملف لمترشحين تحت رعاية 15 حزب سياسي، و110 ملفاً لمترشحين أحرار.

وفي مقابل ذلك، تم رفض 94 ملف تصريح بالترشيح، منها 45 ملف بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب، و45 ملف بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، و4 ملفات بسبب الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية.

وبخصوص عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية، فقد تم إيداع 36 طعن تم رفض 26 منها، وقبول 6، و4 طعون قيد الدراسة.

أما عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف، فقد بلغ 16 طعن، تم رفض 12 منها، وقبول 04.

أما ملفات التصريح بالترشح قيد الدراسة، فقد بلغ عددها 108 ملفات.