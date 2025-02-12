مولودية الجزائر تطيح بـ "الكناري"

حسم فريق مولودية الجزائر، اليوم الخميس، القمة الكلاسيكية لحساب الجولة الـ 16 من الرابطة المحترفة لصالحه، بعد إطاحته بضيفه شبيبة القبائل بثلاثية مقابل هدفين.

المباراة المثيرة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، شهدت افتتاح أكرم بوراس، باب التسجيل لصالح المولودية في الدقيقة الـ 45+3.

ووقع زكرياء نعيجي، الهدف الثاني لصالح العميد في الدقيقة الـ65، قبل أن ينجح مهاجم الشبيبة الروسي إيفان إجناتيف في الوصول إلى شباك المولودية وتقليص النتيجة في الدقيقة الـ73.

وفي الدقيقة الـ78، عاد طيب مزياني، لتوسيع الفارق لصالح المولودية، لتصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن تقلص النتيجة مجددا، من قبل رضوان بركان، عند الدقيقة الـ82 كآخر هدف في اللقاء.

وبهذا الفوز، تحافظ مولودية الجزائر على صدارتها للرابطة المحترفة، برصيد 31 نقطة، بعد تحقيق فوزها الثامن مقابل 7 تعادلات وخسارة وحيدة، متفوقة على أقرب ملاحقيها شباب بلوزداد بفارق نقطتين.

وفي المقابل، توقف رصيد شبيبة القبائل، الذي تلقى خسارته الخامسة مقابل 7 انتصارات و4 تعادلات، عند 25 نقطة في المركز الرابع.