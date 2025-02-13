الإطاحة بشبكتين لتنظيم رحلات "الحرقة" بالعاصمة

فكّكت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية، وأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي الأسبوع المنصرم، شبكتين إجراميتين متكونتين من 14 شخص، عن قضية محاولة الهجرة غير الشرعية وتنظيم هجرة غير شرعية عبر البحر بإستعمال قارب صيد، مع حجز جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي بما فيها القارب المجهّز بمحرِّك بحري.

وحسب ما أفاد به بيان لشرطة العاصمة، فإن "القضيتين عالجتهما كل من فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوارن والأمن الحضري السادس رايس حميدون بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية باب الوادي".

وقد انطلقت أطوار قضية الحال - يفصّل البيان – "بعد استقاء معلومة أمنية مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم رحلات إبحار سريّة من الشواطئ الجزائرية نحو شواطئ أجنبية، لتنطلق على إثر ذلك التحرّيات الميدانية التي أفضت إلى تحديد هويّة (14) شخص من بينهم 05 رعايا أجانب يقومون بعملية التحضير للهجرة غير الشرعية".

وقد أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا عن حجز " قارب ومحرّك ميكانيكي، و30 دلو بنزين بمجموع 600 لتر، و 4 سترات نجدة ومجدافين، مركبتين سياحيتين، و مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (440) مليون سنتيم."

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النِّيابة المختصّة إقليميا، عن قضية محاولة الهجرة السريّة عن طريق البحر ومخالفة الإجراءات والأنظمة المتعلّقة بمغادرة التراب الوطني، مع حيازة محرِّك بدون رخصة.