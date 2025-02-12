أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الجلستين الماضيتين، وسط توقعات بارتفاع الطلب، حسبما أفادت به منصة "الطاقة".

وتتجه أسواق الخام إلى إنهاء 3 أسابيع من الخسائر، مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود، وتوقعات بأن خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية عالمية لن تدخل حيز التنفيذ قبل أفريل، مما يتيح مزيدا من الوقت لتجنب حرب تجارية.

وبحلول الساعة 07:01 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أفريل 2025، بنسبة 0,31%، لتصل إلى 75,25دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0,24%، لتصل إلى 71,46دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وانخفض سعر خام برنت، خلال تعاملات الخميس، بنسبة 0,2%، في حين هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط0,1%، ليواصلا نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، بعد سلسلة من المكاسب استمرت 3 أيام، ارتفعت فيها أسعار النفط بما يزيد عن 3,5%.

وعلى مدى الأسبوع، يتجه خام برنت إلى تسجيل مكاسب بنحو 0,6%، في حين يقترب خام غرب تكساس الوسيط من إغلاق التعاملات على ارتفاع بنحو0,5 %.



