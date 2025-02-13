"حماس" تعلن عن أسماء أسرى الدفعة السادسة

أعلن أبو عبيدة، الناطق الرسمي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الجمعة، عن أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم، غدا السبت، في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وقال أبو عبيدة، في رسالة عبر حساب "تلغرام" للمقاومة: "تقرر الإفراج عن كل من ساشا ألكسندر تروبانوف، وساغي ديكل حن (يحمل أيضا الجنسية الأمريكية)، ويائير هورن".

من جهتها، أعلنت الجهاد الإسلامي، الجناح العسكري لحركة "سرايا القدس"، أنها ستفرج عن الروسي - الإسرائيلي، ألكسندر توربانوف. وسارع مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للقول إن قائمة الأسماء المعلن عنها من قبل حماس "مقبولة لنا".

وفي المقابل، سيتم، غدا السبت، أيضا الإفراج عن 33 فلسطينيا محكوما عليهم بالمؤبد، و333 تم اعتقالهم في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وكانت حركة "حماس" أعلنت، الإثنين الماضي، تعليق الإفراج عن الأسرى ما لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق، خاصة ما تعلق بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات، وأيضا الوقود والبيوت المتنقلة والخيام. إعلان قابله تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفتح "أبواب الجحيم"، منتصف نهار السبت، ما لم تفرج "حماس" عن كل الأسرى. لكن بعد تدخل الوسطاء، شهد معبر أكرم أبو سالم تدفق شاحنات المساعدات، بداية من الخميس، وأيضا السماح بدخول الوقود والآليات لرفع الأنقاض والبيوت المتنقلة.