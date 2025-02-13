آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

السعودية تعلن استعدادها لاستضافة قمة بوتين وترامب

14 فيفري 2025 ()
+ -

أشادت السعودية، اليوم الجمعة، بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعلنت استعدادها لاستضافة قمة الزعيمين.

وأعربت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية، عن ترحيبها بإمكانية عقد قمة تجمع بوتين وترامب على أراضيها، مؤكدة دعمها لجهود تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا. ل

لإشارة، فقد أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي محادثة هاتفية، يوم الأربعاء الماضي، استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فقد ناقش الزعيمان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين الأسرى في البلدين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا.

كما تطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، بما في ذلك التسوية في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية - الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي بينهما.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    صفعة مدوية للمخزن في الاتحاد الإفريقي

    14800 قراءة
  • 3

    ابن ساركوزي: "لو كنت رئيسا لأحرقت السفارة الجزائرية"

    10643 قراءة
  • 4

    كمال داود مطلوب أمام القضاء بفرنسا

    8555 قراءة
  • 5

    الكيان الصهيوني يرضخ لمطالب "حماس"

    5798 قراءة