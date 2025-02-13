السعودية تعلن استعدادها لاستضافة قمة بوتين وترامب

أشادت السعودية، اليوم الجمعة، بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأعلنت استعدادها لاستضافة قمة الزعيمين.

وأعربت المملكة، في بيان لوزارة الخارجية، عن ترحيبها بإمكانية عقد قمة تجمع بوتين وترامب على أراضيها، مؤكدة دعمها لجهود تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا. ل

لإشارة، فقد أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي محادثة هاتفية، يوم الأربعاء الماضي، استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فقد ناقش الزعيمان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين الأسرى في البلدين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا.

كما تطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، بما في ذلك التسوية في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية - الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي بينهما.