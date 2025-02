Une "proposition arabe" pour répondre au « Plan Trump»

Les dirigeants de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, des Émirats, du Qatar et de la Jordanie tiendront un sommet à Riyad pour discuter de la réponse au plan du président américain Donald Trump concernant la bande de Gaza, selon une source proche du gouvernement saoudien, qui a informé l'Agence France-Presse ce vendredi.

La source a indiqué que les dirigeants des cinq pays arabes se réuniront à Riyad "pour parvenir à une réponse au plan de Trump concernant Gaza avant le sommet arabe prévu au Caire le 27 février de ce mois". Elle a précisé que le sommet affirmera "le refus de l'expulsion des Gazaouis de Gaza et le rejet du déplacement forcé".

La source, qui a préféré garder l'anonymat car elle n'était pas autorisée à parler aux médias, a ajouté que le président palestinien Mahmoud Abbas ou son Premier ministre Mohammad Mustafa participeront au sommet.

Le roi jordanien Abdullah II avait déclaré mardi aux journalistes à Washington que l'Égypte présenterait une réponse au plan de Trump, précisant que les pays arabes en discuteraient ensuite lors des négociations à Riyad.

Pour sa part, l'agence Reuters a rapporté que l'Arabie Saoudite mène des efforts urgents pour parvenir à un plan concernant l'avenir de Gaza, ajoutant qu'un plan égyptien semble être celui qui pourrait être le plus largement soutenu avant la réunion du sommet arabe plus tard ce mois-ci.²

Reuters a précisé que la capitale saoudienne Riyad accueillera ce mois-ci une réunion pour discuter des idées initiales, avec la participation de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie et des Émirats.

L'agence a indiqué avoir consulté 15 sources en Arabie Saoudite, en Égypte, en Jordanie et dans d'autres pays pour dresser un tableau des efforts déployés par les pays arabes pour formuler des propositions qui pourraient être présentées comme une alternative à l'idée de Trump, en ne rejetant pas l'idée de la nommer "plan Trump" pour obtenir son approbation.

Reuters a ajouté que quatre propositions ont déjà été formulées concernant l'avenir de Gaza, mais que la proposition égyptienne semble être la base de l'effort arabe pour présenter une alternative à l'idée de Trump.

La proposition égyptienne

Selon la chaîne Al Jazeera, la dernière proposition soumise par Le Caire comprend la création d'un comité palestinien pour gouverner Gaza sans la participation du mouvement de résistance islamique (Hamas), ainsi qu'une coopération internationale pour la reconstruction sans expulsion des Palestiniens, tout en poursuivant une solution à deux États.

La proposition inclut également la création d'une zone tampon et d'un mur pour empêcher les tunnels de se creuser à la frontière de Gaza avec l'Égypte. Une fois les décombres éliminés, 20 zones de logement temporaires seront créées. Environ 50 entreprises égyptiennes et étrangères travailleront à la réalisation de ce projet.

La même source a indiqué que le projet sera financé par des fonds internationaux et des pays du Golfe, et a laissé entendre qu'un responsable gouvernemental arabe n'exclut pas la création d'un fonds qui pourrait être appelé "Fonds Trump pour la reconstruction".

La chaîne qatarie a confirmé qu'il reste encore à trancher les questions les plus difficiles concernant la gouvernance de Gaza et la sécurité intérieure. La source a précisé que forcer "Hamas" à abandonner tout rôle à Gaza sera nécessaire.

Trump a provoqué la surprise lorsqu'il a proposé la semaine dernière un plan selon lequel les États-Unis prendraient le contrôle de Gaza, reconstruiraient les zones détruites et les transformeraient en une "Riviera du Moyen-Orient" après avoir déplacé les Palestiniens vers un autre endroit sans plan pour leur retour.

La proposition choquante a suscité des réactions régionales et internationales largement rejetées, tout en déclenchant une action arabe unie.