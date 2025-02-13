تعادل مخيب بين سوسطارة وبسكرة

افترق ناديا اتحاد بسكرة واتحاد الجزائر على نتيجة التعادل السلبي في المقابلة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 18 فيفري بعروس الزيبان في إطار الجولة الـ 16 من الرابطة المحترفة.

وشهدت المواجهة، التي أقيمت دون جمهور وعلى أرضية ميدان كارثية، مستوى تحت المتوسط مع تسجيل بعض المحاولات القليلة من الجانبين لم تكلل إلى أهداف.

ولا تخدم هذه النتيجة الطرفين فاتحاد الجزائر انفرد بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة غير أن الفارق اتسع بينه وبين صاحب الصدارة مولودية الجزائر (31 نقطة) والوصيف شباب بلوزداد (29 نقطة)، أما اتحاد بسكرة فأضاف نقطة إلى رصيده (13 نقطة) وضيع فرصة مغادرة المركز الأخير في جدول الترتيب.

وبهذه المقابلة تختتم مقابلات الجولة السادسة عشرة التي أقيمت على أربعة أيام كاملة، وكان الرائد وملاحقه وبدرجة أقل جمعية الشلف ومولودية البيض أبرز المستفيدين من نتائجها.

النتائج:

الثلاثاء 11 فبراير 2025 :

جمعية الشلف - نادي بارادو 2-0

مولودية البيض - وفاق سطيف 1-0

الأربعاء 12 فبراير 2025 :

شبيبة الساورة - مولودية وهران 2-0

شباب بلوزداد - اتحاد خنشلة 3-0

الخميس 13 فبراير 2025 :

ترجي مستغانم - شاب قسنطينة 0-0

مولودية الجزائر - شبيبة القبائل 3-2

الجمعة 14 فبراير 2025 :

نجم مقرة - أولمبيك أقبو 1-1

اتحاد بسكرة - اتحاد الجزائر 0-0

الترتيب : نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 31 16

2. شباب بلوزداد 29 16

3. اتحاد الجزائر 26 16

4. شبيبة القبائل 25 16

5. شباب قسنطينة 24 16

6. نادي بارادو 23 16

--. جمعية الشلف 23 16

8. وفاق سطيف 21 16

9. اتحاد خنشلة 20 16

--. مولودية البيض 20 16

11. شبيبة الساورة 19 16

--. أولمبيك آقبو 19 16

13. مولودية وهران 18 16

14. نجم مقرة 16 16

15. ترجي مستغانم 14 16

16. اتحاد بسكرة 13 16.