إعلان أسماء 369 أسيرا فلسطينيا يفرج عنهم السبت

نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة "حماس"، مساء اليوم الجمعة، قائمة بأسماء 369 أسيرا فلسطينيا من المقرر أن يفرج الاحتلال الصهيوني عنهم غدا السبت، بينهم 36 محكوما بالمؤبد.

وتضم القائمة التي نشرها المكتب على منصة تلغرام "36 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، و333 من الفلسطينيين بغزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023".

وبحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا السبت سيتم إبعادهم خارج فلسطين.

وكررت حركة حماس، الجمعة، تأكيد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال، وتنفيذ كل مراحله وفقا للمواعيد المقررة.

جاء التأكيد على لسان المتحدث حازم قاسم، في بيان نشرته الحركة عبر حسابها على تلغرام، بعد ساعات من إعلان "كتائب القسام" أسماء 3 أسرى صهاينة تنوي الإفراج عنهم غدا السبت، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى للاتفاق.

وقال قاسم: "ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل مراحله وفقا للمواعيد المقررة". وأضاف: "الاحتلال يواصل سياسة المماطلة كعادته وأجبرناه على تنفيذ ما هو مطلوب منه".

وأردف: "الوسطاء في قطر ومصر يتواصلون مع الإدارة الأمريكية لتنفيذ البروتوكول الإنساني (في غزة)".

وتابع قاسم: "مطالبنا واضحة وتتمثل في تنفيذ الاحتلال للاتفاق، وتلقينا ضمانات جديدة لتحقيق ذلك".

ولفت إلى أن "عمليات تسليم الأسرى تمت بسلاسة واضحة وشكل حضاري يعكس الثقافة الفلسطينية وتعاليم ديننا".

وشدد متحدث حماس على أن "تسليم الدفعة الجديدة من الأسرى الصهاينة سيتم بطريقة لائقة وعلى الهواء مباشرة".