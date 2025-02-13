ترامب يهدد باتخاذ "موقف متشدد" من غزة غدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيتخذ "موقفا متشددا من غزة" غدا السبت، مضيفا "لست متأكدا مما ستفعله (إسرائيل)".

وأضاف ترامب خلال حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي نقلته وكالة "رويترز"، "إذا كان الأمر متروكًا لي، فسأتخذ موقفًا صارمًا للغاية. لا أستطيع أن أخبركم بما ستفعله إسرائيل".

وتابع "لا أعرف ماذا سيحدث في الساعة 12 ظهرا"، في إشارة إلى الموعد النهائي الذي وضعه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان ترامب قد هدد قبل أيام بإلغاء وقف إطلاق النار في غزة و"فتح أبواب الجحيم" إذا لم يتم الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية.

وجاء تصريح ترامب بعد أن هددت "حماس" في وقت سابق بعدم إطلاق سراح المزيد من الرهائن بعد أن اتهمت الاحتلال الصهيوني بانتهاك بنود وقف إطلاق النار بمنعها دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

واليوم أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أنها ستفرج السبت عن الرهائن يائير هورن والأمريكي الصهيوني ساجي ديكل حن والروسي الصهيوني ألكسندر تروفانوف، وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع الصهاينة.