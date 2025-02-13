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رياضة

"فاف": استئناف دورة الحصول على شهادة "كاف - أ"

15 فيفري 2025 ()

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تنظم المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الدورة الخامسة والأخيرة (التقييم) ضمن برنامج التكوين لنيل شهادة التدريب "كاف - أ"، لفائدة متربصي المجموعة الرابعة، خلال الفترة من 17 إلى 20 فيفري الجاري، حسب ما أفادت به الهيئة الفيدرالية اليوم السبت.

وأشارت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي، إلى أنه يتعين على المعنيين تسديد رسوم المشاركة المقدرة بـ40.000 دج، عبر إيداعها في حساب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

كما ينبغي على المشاركين تأكيد حضورهم من خلال إرسال وصل الإيداع قبل 17 فيفري 2025 إلى البريد الإلكتروني: [email protected].

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