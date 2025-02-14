"تنديد إفريقي" بمخطط تهجير الفلسطينيين

ندد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، اليوم السبت، بدعوة "البعض" إلى "ترحيل ممنهج" للفلسطينيين، في إشارة إلى اقتراح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر.

وحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، قال فكي، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إن الحرب في قطاع غزة "تتواصل وسط صمت شبه تام من القوى الكبرى في العالم"، وإحدى وسائلها "دعوة البعض إلى ترحيل ممنهج للفلسطينيين خارج أراضيهم".

وأضاف فكي: "الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ولا يزال من أبشع أنواع الظلم، فالحرب الفظيعة والجائرة دمرت كل شيء في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، وأن استمرار حرمان الشعب من حقوقه الأساسية في الاستقلال والسلام والوجود والحياة، بكل بساطة يشكل عارا جسيما لكل الإنسانية".

وشدد المسؤول الإفريقي على أن "الشعب الفلسطيني البطل يبقى صامدا، كما ظل وسيظل الاتحاد الإفريقي بجانبه بكل قوة وحزم".

من جانبه، جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفضه المطلق "لأية دعوات تهدف إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من وطنه، والتي من شأنها إبقاء المنطقة في دائرة العنف، بدلا من الذهاب إلى صنع السلام".

وقال محمود عباس، في كلمته أمام القمة الإفريقية الـ38 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم السبت: "واهم من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا".