تأكيد على دور القضاء الإداري في مكافحة الفساد

عقد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف، والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية.

وفي كلمة، له خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، أكد بوجمعة على "الدور المحوري" الذي يلعبه القضاء الإداري لمحاربة الفساد، مذكرا بالمهام المنوطة بالقاضي، والمنصوص عليها في الدستور.

كما أكد الوزير على ضرورة تدعيم المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية بالموارد البشرية مع تمكينها من تكوين متخصص في المنازعات الإدارية، وذلك خدمة للمواطن.

وبخصوص الرقمنة، ثمّن بوجمعة الجهود المبذولة من أجل قضاء عصري يتكفل بانشغالات المواطن، مبرزا "الأهمية البالغة" التي يكتسيها مسعى أخلقة العمل القضائي. وأضاف أن القضاء الإداري "سيتعزز خلال السنة الجارية بمحكمتين إداريتين بكل من بسكرة وأم البواقي".