طواف الجزائر: ياسين حمزة يفوز بالمرحلة السابعة

فاز الدراج الجزائري ياسين حمزة بالمرحلة السابعة من طواف الجزائر للدراجات (2025)، التي جرت اليوم السبت بين مدينتي الجلفة والأغواط، على مسافة 107 كلم.

وقطع الدراج الجزائري الذي سجل انتصاره السادس في النسخة الـ25 لطواف الجزائر، المسافة في ظرف 2 سا 13 د 30 ثا، متقدما على مواطنه محمد نجيب عسال (مولودية الجزائر) والبلجيكي دانس ستان من نادي "تيم فلاندر" اللذين سجلا نفس التوقيت.

عقب المرحلة السابعة، يحتفظ ياسين حمزة بالقميص الأصفر الخاص برائد الترتيب العام، بالإضافة للقميص الأخضر لأحسن متسابق بالسرعة النهائية، والقميص الأحمر لأحسن دراج جزائري، والقميص الأزرق الخاص بالفائز بمرحلة اليوم، فيما يحتفظ كل من الأريتيري مايكيلي ميلكياس بالقميص الأبيض لأحسن دراج للآمال، ومواطنه برهان هيبرون بالقميص المنقط لأحسن دراج متسلق.

وتجرى المرحلة الثامنة من طواف الجزائر للدراجات (2025) يوم غد الأحد، بين مدينتي الأغواط وغرداية على مسافة (197,8).