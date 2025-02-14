عميد جامع الجزائر يستقبل وفدا وزاريا من دولة النيجر

استقبل عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، وفدا وزاريا من دولة النيجر برئاسة وزير البترول صحابي عمارو، ووزير الري والتطوير والبيئة، مايزاما عبدولاي، حيث تم التطرق إلى العلاقات الودية والأخوية التي تربط بين الشعبين الجزائري والنيجري، حسب ما أفاد به اليوم السبت، بيان لعمادة الجامع.

وأوضح نفس المصدر، أنه تم التطرق خلال اللقاء، الذي جرى أمس الجمعة، إلى العلاقات الودية والأخوية بين الشعبين الجزائري والنيجري وسبل التعاون وتشبيك العلاقات، لا سيما فيما يخص التكوين لفائدة الطلبة من دولة النيجر، على مستوى المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية، دار القرآن.

وفي هذا الصدد، أكد العميد أن "المدرسة ستفتح أبوابها لأبناء إفريقيا، من طلبة العلم لتحضير شهادة الدكتوراه، وسيكون للنيجر حظها ونصيبها"، مشيرا إلى أن جامع الجزائر هو "مركز حضاري إشعاعه الديني والعلمي يمتد إلى كل العالم الإسلامي، لا سيما في البلاد المجاورة".

وذكر الشيخ القاسمي الحسني في هذا الخصوص أن النيجر تعد "جزءا من هذا الجوار القريب، الذي يراد أن يكون له نصيب في هذه الرسالة التي يقوم بها الجامع"، معبرا عن تطلعه لـ "توسيع نطاق التعاون بين الجزائر والنيجر وأن يتطور فتتوسع المشاريع المشتركة، لتزيد من توثيق ومتانة علاقات الأخوة والتعاون بين الشعبين"، وفقا لذات البيان.