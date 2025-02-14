رمضان: فتح 565 سوقا جواريا عبر التراب الوطني

أشرف الأمين العام لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الهادي بكير، اليوم السبت من السوق الجواري ببئر مراد رايس (الجزائر العاصمة)، على الانطلاق الرسمي لـ 565 سوقا مماثلا عبر التراب الوطنيَ، والمخصصة لبيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع تحسبا لشهر رمضان المعظم.

وأكد بكير في تصريح للصحافة، أن جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية قد اتخذت من أجل ضمان تموين هذه الأسواق، والتي تهدف إلى تعزيز الأسواق التقليدية، من خلال عرض منتجات ذات نوعية جيدة وبأسعار تنافسية.

كما أشار، إلى أن أزيد من 6400 متعامل من منتجين ومستوردين وتجار جملة وعديد الحرفيين، يشاركون في هذه المبادرة من أجل ضمان وفرة دائمة لمختلف المواد الغذائية (خضر وفواكه ومواد أساسية) طيلة شهر رمضان.

وتابع ذات المسؤول يقول، أن هذه الأسواق الجوارية المتواجدة على مستوى 58 ولاية من الوطن تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الغذائية وبأسعار معقولة، كما تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بتسويق منتجاتهم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة المضاربة.

وفي هذا الصدد، نوه بكير خلال زيارته للسوق الجوارية ببئر مراد رايس (65 تاجرا)، برفقة الوالي المنتدب لذات المقاطعة الإدارية، صادق حجار، بالتزام المتعاملين بإنجاح هذه المبادرة.

وأضاف في هذا الخصوص، أن التجار يقترحون مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الخضر والفواكه واللحوم و الحليب ومشتقاته والمشروبات الغازية ومواد التنظيف بكل أنواعها و بأسعار تنافسية.

وتتراوح أسعار لحوم الأبقار المستوردة من إسبانيا على سبيل المثال، ما بين 1.100 و1.250 دج للكلغ، فيما تباع لحوم الأغنام بسعر 1.950 دج/كلغ، وأكد التجار من جانبهم بان هذه الأسواق ستمون قريبا باللحوم المستوردة من البرازيل والتي تتوفر فيها نفس معايير الجودة.

كما أكد باعة الخضر والفواكه أن منتجاتهم تأتي مباشرة من المستثمرات الفلاحية المتواجدة بعديد مناطق الوطن.

ومن جانبه، أوضح مدير التجارة لولاية الجزائر، عبد الوهاب حركاس، أن 21 سوقا جواريا قد افتتحت على مستوى ولاية الجزائر تحسبا لشهر رمضان 2025.