وزير العدل يعقد اجتماعا للرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية

عقد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، اجتماعا للرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية الـ 48، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية.

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، قال بوجمعة إن هذا الاجتماع الذي ينظم بصفة دورية يهدف إلى الوقوف على وضعية العمل القضائي sوتقييم الخدمات المرفقية المقدمة للمواطن.

كما أشار إلى أن هذا الاجتماع سيتطرق إلى عدة نقاط تعتمد على رؤية متعددة الأبعاد من أجل انطلاقة جديدة لمسار تطوير قطاع العدالة.

أما بخصوص النشاط القضائي، فقال الوزير إنه يجب على القضاء الفصل في القضايا المطروحة أمامه في "آجال معقولة"، مضيفا أنه لتعزيز صفوف القضاء تحصل القطاع على رخصة استثنائية لتوظيف 1500 قاضي على امتداد ثلاث سنوات وأنه يرتقب تخرج دفعة جديدة متكونة من 198 قاضي في يوليو المقبل.

وفي مجال آخر، دعا الوزير النواب العامين لدى المجالس القضائية إلى "التزام الصرامة والوقوف بالمرصاد أمام العصابات التي تغتنم فرصة الشهر الفضيل للمتاجرة بقوت الجزائريين".

كما دعاهم إلى استعمال كل الآليات القانونية المتاحة في التحريات وإيقاف الفاعلين والشبكات التي تقف وراء المضاربة غير المشروعة.