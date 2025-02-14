وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور بالجلفة

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة، مساء اليوم السبت، في حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة بودينار.

وذكرت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أن الحادث وقع على الساعة 16:10، نتيجة اصطدام مباشر بين سيارتين، الأولى من نوع "هيونداي أكسنت" تحمل ترقيم ولاية 17، والثانية من نوع "رينو سيمبول" تحمل ترقيم ولاية 14.

وأفاد البيان أن الحادث أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة في عين المكان، فيما أصيب ثلاثة آخرون تتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية من قبل عناصر الحماية المدنية قبل نقلهم إلى مستشفى المجاهد هتهات بوبكر بالجلفة، بينما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.