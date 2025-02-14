لويزة حنون تبرز من تقرت أهمية الحوار الوطني الشامل

أبرزت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم السبت من تقرت، أهمية فتح حوار وطني ديمقراطي شامل بين مختلف مكونات وفواعل المجتمع من أحزاب وجمعيات ومنظمات نقابية.

وأوضحت حنون خلال لقاء مع مناضلي وإطارات الحزب بولاية تقرت، أن ''تشكيلتها السياسية تدعو إلى فتح حوار وطني ديمقراطي شامل بين مختلف مكونات وفواعل المجتمع من أحزاب وجمعيات ومنظمات نقابية، بهدف المشاركة في صياغة حلول وتقديم مقترحات حول مختلف القضايا الوطنية''.

وأكدت في سياق ذي صلة على ضرورة وضع استراتيجية ومخطط وطني لتطوير الاستثمارات العمومية، بما يضمن خلق الثروة المتجددة ومناصب شغل دائمة تساهم في امتصاص البطالة.

وأشارت حنون بالمناسبة إلى أن ''حزب العمال لا يزال يناضل من أجل دعم حقوق الطبقة الشغيلة، وصون كرامتها وتوفير الظروف المهنية والاجتماعية اللائقة لهذه الفئة في شتى مجالات العمل''، داعية إلى ضرورة تعزيز ممارسة العمل النقابي وتفعيل دوره بشكل أكبر، دعما وحماية للحقوق والحريات الأساسية للعمال.

كما ثمنت ذات المسؤولة الحزبية جملة التدابير والإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2025 في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الظروف المهنية للعمال، سيما ما تعلق برفع أجور الموظفين.

وأشادت الأمينة العامة لحزب العمال في ختام مداخلتها بالدور الهام للدبلوماسية الجزائرية ومواقفها الثابتة والمشرفة في الدفاع عن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.