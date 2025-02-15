أمطار رعدية غزيرة ورياح على هذه الولايات

نبّه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة، اليوم الأحد، على ولايات الجنوب الغربي للوطن.

وحسب ما ورد في نشرية لذات المصالح، فإن التنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، يخص كل من ولايات النعامة، البيض، بشار، بني عباس، والنعامة.

وستتراوح كمية الأمطار بين 20 و30 ملم، مع إمكانية بلوغ 40 ملم محليا، وذلك ابتداء من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، وإلى غاية الساعة الـ 23 من ليلة ذات اليوم.

كما ستشهد العديد من ولايات جنوب البلاد، هبوب رياح قوية، وذلك في كل من ولايات غرداية، المنيعة، تيميمون، أدرار، إن صالح، تمنراست، جانت، وعين قزام.