يتجدد اللقاء بين الجارين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، مساء اليوم السبت، بملعب 5 جويلية الأولمبي، في مواجهة متأخرة عن الدور السادس عشر من مسابقة كأس الجزائر.

بعد أسبوع من تتويج مولودية الجزائر بكأس السوبر على حساب شباب بلوزداد، يلتقي الفريقان من جديد في مسابقة كأس الجزائر، حيث يعتبرها أغلب المتتبعين بـ "نهائي قبل الأوان"، خاصة وأن العميد والشباب نشّطا نهائي النسخة السابقة والتي عرفت تتويجا بلوزداديا بالكأس التاسعة في تاريخه.

ونظرا لطابعها المحلي، فإن مواجهة اليوم ستعرف ندية وتنافسا كبيرين في الميدان بين اللاعبين وحتى في مدرجات الملعب بين مشجعي الفريقين، مثلما جرت العادة. علما أن الفريقين يتواجدان في أحسن أحوالهما بعدما تخطى النادي البلوزدادي خيبة تضييع كأس السوبر وفاز الأربعاء المنصرم بثلاثية نظيفة على اتحاد خنشلة بقيادة مدربه الجديد الصربي ألماني ساعد راموفيتش، في حين فاز العميد، يوما بعد ذلك على شبيبة القبائل برسم الجولة الـ 16 من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيكون المدرب الجديد لشباب بلوزداد أمام اختبار حقيقي أمام فريق مولودية الجزائر، الذي سيواجهه للمرة الرابعة، حيث سبق أن التقى به في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا عندما كان يقود يانغ أفريكانز التنزاني، قبل إقصائه من المنافسة على يد التونسي خالد بن يحي، كما خسر الرهان مع شباب بلوزداد منذ أسبوع في مسابقة كأس السوبر، وهو ما سيجعل المباراة ثأرية بالنسبة لمدرب شباب بلوزداد، مثلما هو الحال بالنسبة لرفقاء بن غيث، خاصة بعدما توترت العلاقة بين لاعبي الفريقين عقب نهاية مباراة كأس السوبر السبت الماضي.

وتوحي كل المؤشرات، أن المدرب ساعد راموفيتش سيعتمد على نفس التعداد الذي خاض به مباراة اتحاد خنشلة. علما أن كل العناصر البلوزدادية جاهزة ما عدا بعض الشكوك التي تحوم حول جاهزية خاسف المصاب على مستوى عضلة الساق.

من جهتهم، يصر لاعبو فريق مولودية الجزائر، المنتشين بالتتويج بالكأس الممتازة والفوز بالكلاسيكو على شبيبة القبائل، على مواصلة ديناميكية الانتصارات واللعب على جميع الجبهات، مثلما صرح به المدرب التونسي خالد بن يحي، عقب الفوز على شبيبة القبائل الخميس الماضي، لكن عامل الوقت لم يكن في صالح رفقاء أيوب عبد اللاوي من أجل الاسترجاع بعد مجهودات بدنية كبيرة بذلوها في لقاء "الكلاسيكو" قبل 48 ساعة عن ملاقاة البلوزداديين. وعليه ركّز الطاقم الفني بقيادة التونسي بن يحي، على الاسترجاع كما يحضّر لإحداث تغييرات على التشكيلة الأساسية بعدما أبقى نعيجي وزوغرانا وكذا دراوي في الاحتياط خلال مواجهة شبيبة القبائل، وسيكون تعداد العميد كله تحت تصرّف المدرب بن يحي.

وإذا كان خط هجوم المولودية قد استعاد فعاليته، فإن تلقي دفاعه أربعة أهداف في مباراتين، أمر صار يقلق الطاقم الفني، وهو ما اعترف به المدرب بن يحي الذي أشار إلى ضرورة الحفاظ على التركيز وتفادي الأخطاء التي قد تكلّف النادي غاليا، على حد تعبيره.

وينتظر أن تعرف المباراة تنافسا أيضا بين جماهير الفريقين في المدرجات، مثلما كان عليه الحال في لقاء "السوبر" السبت الماضي، حيث تم طرح، أمس، 50 ألف تذكرة على منصة "ديجي تيكت" يستفيد كل فريق من حصة 25 ألف تذكرة، مع تخصيص شباك إلكتروني خاص ببيع تذاكر بلونين مختلفين لأنصار شباب بلوزداد وشباك ثاني مماثل لأنصار مولودية الجزائر.

وسيواجه المتأهل من هذه المباراة، اتحاد الشاوية (رابطة 2) في الدور ثمن النهائي يوم 11 مارس بملعب 5 جويلية.

وسيدير مباراة اليوم الحكم حسام بن يحيى بمساعدة هواري لعريبي (مساعد أول) وحسين حاج يحيى (مساعد ثان) بينما سيكون رمادة الحكم الرابع.