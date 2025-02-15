وزير السكن غير راض

زار وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، مشروع 10507 مسكن بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، حيث عاين مدى تقدم أشغال التهيئة الأولية والثانوية، وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات (الماء، الكهرباء والغاز)، حسب ما أفاد به بيان لوزارة السكن والعمران.

وحسب البيان، فقد "أعرب الوزير عن عدم رضاه لوتيرة إنجاز الأشغال الأولية والثانوية وكذا أشغال الربط الخارجي بالقطب 10507 سكن، موجها إنذارات للمكلفين بالمتابعة لدى مؤسسة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، محمّلا إِياهم مسؤولية التأخر المسجل، مشددا على ضرورة تسريع الوتيرة وتسليم المشروع".

وترأس الوزير اجتماعا تنسيقيا خاصا بإيجاد حلول سريعة لتقدم وتيرة الإنجاز، حيث تطرق إلى ضرورة تسوية المستحقات المالية لمؤسسة كوسيدار المكلفة بإنجاز أشغال التهيئة، وهذا قبل بداية شهر رمضان المبارك، ضمانا لاستمرارية الأشغال دون عراقيل مالية.

كما أمر الوزير بوضع رزنامة زمنية خاصة بالانتهاء من المشروع ورفع جميع العراقيل. وحسب البيان، فقد "تم التطرق إلى الأقطاب الاستثمارية بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله، ومدى تقدم أشغال التهيئة بها، إذ كلف الوزير مدير مؤسسة المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بمتابعة الأقطاب الاستثمارية والانتهاء من أشغالها".