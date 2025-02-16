ندوة جهوية لـ"إصلاح" علاقة المواطن بالإدارة

أطلقت هيئة وساطة الجمهورية، اليوم الأحد، بعنابة، أشغال الندوة الجهوية حول "تحسين علاقة الإدارة بالمواطن وتعزيز حوكمة المرافق العمومية"، وذلك تزامنا مع الذكرى الخامسة لتأسيسها.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فقد أشرف وسيط الجمهورية على افتتاح أشغال الندوة، التي جرت بحضور كل من ولاة الجمهورية لعنابة، سكيكدة، ڤالمة والطارف، وكذا المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية.

كما حضر الندوة إطارات عن عدد من القطاعات الوزارية، منتخبون وطنيون ومحليون، السلطات الأمنية والمحلية، إلى جانب ممثلي فعاليات المجتمع المدني عن الولايات المشاركة في الندوة.

وشهدت هذه الندوة عدة مداخلات من بينها، مداخلة المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة، حول "جودة الخدمة العمومية كعامل أساسي في تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن".

وإضافة إلى ذلك، شهدت الندوة مداخلة المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحليل الخاصة بالسكان والتنمية، مصطفى هدام، حول "النهج المنهجي للحكم الراشد أو الخدمات العمومية".