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عطاف يتحادث هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية

16 فيفري 2025 ()

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تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الحكومة اللبنانية، نوّاف سلام، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب البيان، فإن "هذا الاتصال، الذي يأتي تبعا للزيارة الرسمية التي قام بها وزير الدولة إلى بيروت، كمبعوث خاص لرئيس الجمهورية، تباحث الطرفان من خلاله تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، لاسيما ما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من الأراضي اللبنانية".

وجدّد الوزير أحمد عطاف "تضامن الجزائر مع لبنان في وجه استمرار الانتهاكات الصارخة لسيادته وسلامته الترابية، مؤكدا استعداد بلادنا لمواصلة وقوفها إلى جانب لبنان وتعزيز دورها الداعم له، لاسيما من موقعها بمجلس الأمن الأممي".

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