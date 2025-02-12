الجزائر تطور صادراتها من هذه المادة

شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في قطاع صناعة الإسمنت، حيث انتقلت من كونها دولة مستوردة للإسمنت إلى دولة مصدرة بامتياز، وقد سجلت سنوات 2023 و2024 بالخصوص، نموا ملحوظا في صادرات الإسمنت والكلينكر، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية الصناعية، هذا التحول جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر في تطوير قطاع الصناعات الإسمنتية، بقيادة مجمّع "جيكا وشركة "هولسيم الجزائر" اللذين يلعبان دورًا محوريًا في ضمان الإنتاج الكافي لتلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الدولية، حيث قدّر الإنتاج الوطني بأزيد من 40 مليون طن.

وشهدت صناعة الإسمنت نقلة نوعية، مع توسيع دائرة الإنتاج الذي نجح في تحقيق اكتفاء ذاتي للسوق الجزائرية، مع تجاوز قدرات الإنتاج الوطنية عتبة 40 مليون طن، والانتقال إلى التصدير بمستويات عالية، بمعية مجمّع جيكا بالخصوص الذي فاقت صادراته من الإسمنت في عام 2023 نحو 6 ملايين طن، واستهداف بلوغ خلال سنوات قليلة مستوى 10 ملايين طن، مقابل بالنسبة لمجموعة هولسيم الجزائر تصدير 3،4 مليون طن خلال سنة 2023 وتمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات الجزائرية، سواء من منتجات الإسمنت أو الكلينكر، مع توقع 3.8 مليون طن برسم 2024.

فقبل سنوات قليلة، كانت الجزائر تعتمد بشكل كبير على استيراد الإسمنت لتلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة في ظل مشاريع البناء الكبرى التي تشهدها البلاد. ومع ذلك، ومع دخول استثمارات جديدة وتوسيع القدرات الإنتاجية، بدأت الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإسمنت، بل وتجاوزت ذلك لتصبح مصدّرًا رئيسيًا لهذه المادة الحيوية. ففي عام 2023، شهدت الجزائر زيادة كبيرة في صادرات الإسمنت والكلينكر، حيث تم تصدير كميات كبيرة إلى دول إفريقية وأوروبية، بما في ذلك مالي والنيجر والسنغال وإسبانيا وفرنسا. وقد سجلت الصادرات نموا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت صادرات الإسمنت حوالي 5.5 مليون طن، بينما وصلت صادرات الكلينكر إلى 3.8 مليون طن. وفي عام 2024، من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة، بتصدير كميات أهم، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية.

زيادة الإنتاج المحلي يوفر العرض ويفتح الباب للتصدير

يعود التحول إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي للإسمنت، حيث تمكنت الجزائر من رفع طاقتها الإنتاجية بشكل ملحوظ، ووفقًا للتقديرات، فإن مستويات إنتاج الجزائر سجلت نموا مستمرا من 2022 إلى 2024. وقد عرفت مستويات إنتاج الإسمنت برسم السنة المالية 2023-2024 ارتفاعا محسوسا، حيث فاق مستوى 40 مليون طن، منها أزيد من 19.5 مليون طن منتجة من قبل مجمّع "جيكا"، علما أن حاجيات السوق الجزائرية قدّرت بنحو 22 إلى 23 مليون طن من الإسمنت، مما يتيح المجال لتوسيع دائرة التصدير، وقدّرت إيرادات الصادرات لدى مجمّع جيكا بأزيد من 24 مليار دينار برسم عام 2023.

واحتلت الجزائر المرتبة الثانية عالميا في مجال تصدير الكلينكر، المادة الخام للإسمنت، حيث قدّرت صادراتها الإجمالية من المادة بـ438،84 مليون دولار، بينما قدّرت قيمة الإمدادات الجزائرية لمادة الإسمنت برسم نفس السنة بـ746 مليون دولار، لتتحول الجزائر إلى فاعل أساسي في سوق الإسمنت.

وشهدت الصادرات الجزائرية للإسمنت ارتفاعا، حيث بلغت، حسب تقديرات وزارة التجارة وترقية الصادرات، 747 مليون دولار سنة 2023، وهو ما يعكس الحركية التي يعرفها قطاع مواد البناء في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.

وحسب تقديرات وزارة التجارة، فإن صادرات الجزائر كانت تبلغ 60 مليون دولار في 2019، لترتفع في 2023 إلى 747 مليون دولار، بفضل زيادة قدرات الإنتاج الوطني من هذه المادة الإستراتيجية. بالمقابل، فإن طاقات الإنتاج الوطنية لمصانع الإسمنت الـ18 الموجودة في الجزائر بلغت 39 مليون طن في 2022، غير أن هذه القدرات تتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلية والمقدّرة بنحو 21 مليون طن، وتتدعم قدرات الإنتاج التي تصل إلى مستوى 40 مليون طن.

وفيما قدّرت صادرات مجمّع "جيكا" برسم عام 2023 نحو 6 ملايين طن في 2023، برقم أعمال فاق 24 مليار دينار، وبناء على هذه النجاحات، تعتزم المجموعة العمومية للإسمنت "جيكا" زيادة صادراتها إلى 10 ملايين طن في السنوات المقبلة، ويندرج هذا الهدف ضمن الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تنويع الإيرادات خارج قطاع النفط والغاز.

من جانبها، أعلنت مجموعة هولسيم الجزائر أنها صدّرت 3،4 مليون طن خلال سنة 2023، وتمثل نحو 30% من إجمالي الصادرات الجزائرية، سواء من منتجات الإسمنت أو الكلينكر. وتمثل هذه الحصيلة المعلنة زيادة بنسبة 7% مقارنة مع 3،2 مليون طن المسجلة في عام 2022، وزيادة بنسبة 17% في حجم المبيعات.

وفي نفس السياق بالذات، اختارت شركة هولسيم الجزائر "توجيه صادراتها أكثر نحو المنتجات النهائية، وتقليص نسبة المنتجات شبه المصنعة. وفي سنة 2023، شكل الإسمنت 40% من صادراتها، أي بزيادة قدرها 300% مقارنة بعام 2022".

بالمقابل، وموازاة مع إطلاقها مخططا استثماريا بقيمة 30 مليون دولار لدعم قدرات إنتاجها في 2024، وتخصيص 50 مليون دولار لدعم الشبكة اللوجستيكية في مجال التصدير، فإن مجمّع هولسيم الجزائر سجل مستوى صادرات فاقت 3.4 مليون طن في 2023، مقابل 3.2 مليون طن في 2022 و0.4 مليون طن في 2019، منها 40 بالمائة منتجات نهائية للإسمنت، بقيمة فاقت 140 مليون دولار، وسطرت هولسيم برنامجا لمضاعفة صادراتها مع تحديد هدف بلوغ أكثر من 3.8 مليون طن من منتجاتها في 2024، مقابل توقعات بـ4.6 مليون طن لسنة 2027.

وفي المحصلة الإجمالية للصادرات برسم عالم 2023، فإنه تم تحقيق نحو 9.6 مليون طن بين جيكا وهولسيم الجزائر.

دور مجمّع جيكا وهولسيم الجزائر الريادي

ويعتبر مجمّع "جيكا" (المجمّع الصناعي للإسمنت الجزائري) الرائد في هذا المجال، حيث يمتلك 12 مصنعًا للإسمنت منتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وقد ساهم المجمّع بشكل كبير في زيادة الإنتاج، حيث بلغت حصته أزيد من 60% من الإنتاج الوطني في عام 2023. كما يعمل المجمّع على تطوير مصانع جديدة، وتحديث المصانع القائمة لزيادة الكفاءة الإنتاجية.

وتضم المجموعة (23) شركة فرعية متخصصة، بما في ذلك (14) مصنع إسمنت، و(3) شركات للركام والخرسانة الجاهزة، وشركة (01) للتوزيع، وشركتين (02) للصيانة الصناعية، ومركزا واحدا (01) للمساعدة الفنية، ومركزا واحدا (01) للتدريب والتطوير، وشركة واحدة (01) للأمن.

كما تلعب شركة "هولسيم الجزائر"، التابعة للمجموعة العالمية "هولسيم"، دورًا مهمًا في تعزيز الإنتاج المحلي. تمتلك الشركة عدة مصانع في الجزائر، وقد استثمرت بشكل كبير في تحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية. في عام 2023، ساهمت الشركة بقرابة 30% من الإنتاج الوطني، بحيازة مصنعين للإسمنت المسيلة وأوغاز، ومصنع ثالث سيلاس للإسمنت في بسكرة بالشراكة مع مجموعة سواكري، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 11.5 مليون طن في السنة.