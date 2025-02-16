تركيا: يحاول حرق القرآن فيتلقى ضربا مبرحا

تلقى رجل ضربات وركلات من قبل مسنّ أسقطه أرضا، بعد أن أقدم على محاولة حرق نسخة من القرآن الكريم أمام مقر السفارة التركية في لندن.

فقد أظهرت لقطات انتشرت، خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، رجلا يحمل حقيبة ظهر وغطاء رأسه مرفوعا، ويرفع كتابا مشتعلا، قيل إنه كان يلوّح به خارج الحاجز المؤدي إلى القنصلية التركية في روتلاند جاردنز، نايتسبريدج في لندن.

ووثقت لقطات له وهو ملقى على الطريق، حيث كان رجل آخر يركله بعنف، إذ يمكن رؤية المهاجم وهو يبصق عليه، بعد أن انتزع الكتاب المحترق منه. فيما أخرج المسن سكينا محاولا، على ما يبدو، طعن الرجل وهو على الأرض، وفق ما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.

بدورها قالت الشرطة إن رجلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح في إصبعه، لكنه لم يصب بأي طعنات. وأكد الضباط أنهم ألقوا القبض على رجل للاشتباه في حيازة سلاح هجومي وإحداث أذى جسدي خطير.

وكان الرجل الذي حاول حرق المصحف كتب عبر منشور في وقت سابق أنه سيذهب إلى لندن لحرق المصحف "من أجل سلوان موميكا". ونشر مقاطع فيديو له.

يذكر أن اللاجئ العراقي، موميكا، كان قد أحرق نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد ستوكهولم المركزي في عام 2023. وأعلنت الشرطة السويدية، العثور عليه مقتولا بالرصاص، الشهر الماضي، في شقة جنوبي العاصمة ستوكهولم.