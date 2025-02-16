رياح قوية على عدة ولايات جنوبية هذا الإثنين

أفادت اليوم الأحد نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية قد تصل سرعتها أو تتجاوز 80 كلم/سا، تكون على شكل عواصف مصحوبة بزوابع رملية تعيق الرؤية ستشهدها هذا الإثنين عدة ولايات من جنوب البلاد.

وأشارت النشرية الخاصة، التي صنفت في مستوى يقظة "برتقالي"، إلى أن الولايات المعنية هي تيميمون، أدرار والمنيعة، حيث ستصل سرعة الرياح أو تتجاوز 80 كلم/سا وتكون على شكل عواصف، وذلك ابتداء من الساعة 3:00 إلى غاية الساعة 18:00.

كما تخص ذات النشرية ولايات إن صالح، تمنراست، جانت وإليزي، حيث يرتقب أن تتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و70 كلم/سا، ويمكن أن تصل أو تتجاوز 80 كلم/سا وتكون على شكل عواصف، وذلك ابتداء من الساعة 9:00 إلى غاية الساعة 18:00، وفقا لذات المصدر.