زيوت مغشوشة في أسواق تلمسان

تمكن أفراد حماية البيئة للدرك الوطني بتلمسان من معالجة قضية تتعلق بقضية تسويق زيوت غير مطابقة للمعايير لاختلاف في العلامة التجارية والوسم المتضمن العنوان وبطاقة التسمية ومعلومات حول تركيبة المنتج واستعمالاته.

تم حجز وإتلاف ما يفوق 1687 لتر من مادة زيت الزيتون منها 940 لتر و747لتر لعلامتين مختلفتين.

ومكنت العملية من توقيف شخصين مشتبه فيهما بتهمة مخالفة إلزامية إعلام المستهلك، ومخالفة إلزامية أمن المنتوج، مع مخالفة أيضا الخصائص التقنية لتركيبة منتوج معروض للبيع، تزوير منتوج موجه للاستهلاك البشري ومخالفة إلزامية رقابة المطابقة المسبقة واستغلال منشأة مصنفة دون ترخيص.

المخالفات متعلقة بحيازة مادة زيت زيتون مغشوشة التي تم طبعها، والتي تم ضبطها.

وبعد الانتهاء من التحقيق ثم إعداد ملف قضائي في حق المشتبه فيهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.

وأضاف بيان خلية الاتصال والإعلام لمجموعة الدرك الوطني بتلمسان أن هذه العملية النوعية تندرج في إطار المراقبة العامة المستمرة للإقليم.