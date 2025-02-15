سونلغاز تحقق رقما قياسيا في مجال التصدير في 2024

حقق مجمع سونلغاز رقما قياسيا في مجال التصدير خلال سنة 2024، بعائدات إجمالية للصادرات فاقت 268 مليون يورو، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للمجمع العمومي.

وأوضح البيان "أن أداء سونلغاز في سنة 2024 تميز بتحقيق رقم قياسي جديد في مجال التصدير، حيث بلغت عائدات الصادرات أكثر من 268 مليون يورو، مقارنة بـ 219 مليون يورو خلال سنة 2023، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 22 بالمائة".

وأبرز المجمع أن الصادرات شملت تصدير الكهرباء وتصدير المعدات الكهربائية والغازية المصنعة محليا، وكذلك عمليات تأهيل معدات الكهرباء والغاز وخدمات التكوين في مجال الكهرباء.

ويأتي هذا الأداء في "إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية للخروج تدريجيا من التبعية لريع المحروقات، من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وتثمينا للمنتوج الوطني المصنع محليا بغرض إدماج نموذج اقتصادي جديد يقوم على خلق القيمة المضافة"، يضيف نفس المصدر.

وتجسد هذه الأرقام، حسب البيان، "التزام سونلغاز بالمساهمة بفعالية في رفع نسب الإدماج الوطني من أجل خفض فاتورة الاستيراد وهو ما يعد محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وسبيلا رئيسا لتنويع مصادر العملة الصعبة".

كما يعكس هذا التوجه "الإرادة القوية لدى مجمع سونلغاز للتوسع في الأسواق الدولية من خلال تعزيز قدراته الإنتاجية وخبراته في شتى المجالات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والغاز وهو ما يندرج في صميم استراتيجيته آفاق 2035".