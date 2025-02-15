طيران الطاسيلي تطلق عرض "هلال" على رحلاتها الدولية

أعلنت شركة "طيران الطاسيلي"، اليوم الأحد في بيان لها، عن إطلاق عروض سفر استثنائية على جميع خطوطها الدولية، ضمن عرض "هلال"، بأسعار تبدأ من 199 يورو أو 22.900 دينار جزائري.

ويشمل العرض فترة حجز تمتد من 1 فيفري إلى 5 أفريل 2025، وفترة سفر بين 22 فيفري و10 أفريل 2025، يضيف البيان، مؤكدا أن المسافرين سيستفيدون من 10 كلغ من أمتعة المقصورة و30 كلغ من الأمتعة المسجلة (حتى قطعتين).

وللمزيد من المعلومات والحجز، دعت "طيران الطاسيلي"، فرع مجمع "سوناطراك"، المهتمين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.tassiliairlines.dz أو الاتصال بمركز الاستعلام والحجز عبر الرقم 800 737 021.