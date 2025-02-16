رئيس الجمهورية يعزي

بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى عائلة المرحوم فيليكس لويس جيرو كولوزي، هذا نصها:

إلى عائلة المرحوم فيليكس لويس جيرو كولوزي

علمتُ ببالغ التأثر نبأ وفاة المرحوم صديق الثورة كولوزي فيليكس، الذي اختار غداة اندلاع ثورة التحرير المباركة الانضمام إلى صفوفها، مناضلاً ومجاهدًا مؤمنًا بعدالة كفاح الشعب الجزائري ضد الهيمنة الاستعمارية، وتجرع جرّاء ذلك مرارة السجون في سركاجي ولامبيز وفي فرنسا، وقد احتضنته الجزائر التي اختارها للإقامة بمنحه الجنسية، ومكنته من تولي وظائف هامة في مؤسسات وطنية عزيزًا كريمًا.

وفي هذا الظرف الأليم، أتوجه إليكم وإلى كل من عرفه من رفاقه المجاهدين، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيًا الله تعالى أن يتولاه برحمته الواسعة، ويلهمكم جميعًا جميل الصبر والسلوان.