دعوات لزيادة شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى

تتواصل الدعوات لزيادة شدّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، مع اقتراب حلول شهر رمضان، وتواصل اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين. وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى خلال الأيام المقبلة وطيلة شهر رمضان المبارك، لإفشال أي مخططات تهويدية من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية.

وشدّدت على أهمية التمسك بالأقصى وحمايته، في ظل الظروف الخطيرة التي تهدّد القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية، لاسيما فيما يتعلق بتلويحات الاحتلال والإدارة الأمريكية بمخططات تهدف إلى تصفية القضية. وذكرت أنّ كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى، ينبغي عليه المحافظة على ديمومة الرباط، إضافة إلى التواجد الدائم في ساحاته المباركة، لصدّ انتهاكات الاحتلال وأطماع المستوطنين.



ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم لباحات الأقصى بشكل يومي، عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسا تلمودية وينفذون جولات استفزازية.

وشهد عام 2024 استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين للمسجد المبارك، حيث تواصلت حدة ووتيرة الاقتحامات خلال العام، ليصل مجموع المتطرفين اليهود المقتحمين للأقصى 59 ألفا و584 مستوطنا متطرفا.