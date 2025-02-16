أمن تلمسان يحجز 69 كلغ من الكيف

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بتلمسان من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في الإتجار غير المشروع للمخدرات، حسب ما أورده بيان لمصالح الأمن، صادر اليوم.

جاءت القضية على إثر معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية دولية تنشط في الإتجار بالمخدرات انطلاقا من المغرب تنشط بولايات وهران وبشار وتلمسان.

وأسفر العمل الميداني على توقيف خمسة من أفراد الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، مع حجز كمية معتبرة من مخدرات قدر وزنها بـ 69 كلغ قنب هندي، ومبلغ مالي من العملة الوطنية 191 مليون سنتيم، وكذا ثلاثة مركبات وهواتف نقالة. وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الموقوفون أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.