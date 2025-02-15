"برافو" نبيل.. (فيديو)

بعد 8 أشهر من تعرضه لنوبة قلبية، سجل اليوم الأحد، نبيل بن طالب هدفا بعد 4 دقائق فقط من دخوله أرضية الميدان في مواجهة ناديه ليل ضد رين لحساب الجولة الـ 22 من البطولة الفرنسية.

الدولي الجزائري عاد من بعيد فبعد استئنافه التدريبات مع فريق شمال فرنسا، كان من بين اللاعبين المعنيين بلقاء ليل ورين.

ودخل محارب الصحراء بديلا ولم تمر سوى 4 دقائق حتى وجد بن طالب الطريق إلى الشباك مفتتحا باب التسجيل في هذا اللقاء في الدقيقة الـ 80 وأضاف زميله شوبا أكبوم الهدف الثاني 6 دقائق بعدها لينتهي الأمر بفوز رفاق بن طالب بهدفين مقابل هدف.

للإشارة فان بن طالب بعد الأزمة القلبية اضطر لوضع جهاز تنظيم نبضات القلب وتلقى منذ أسابيع الضوء الأخضر من الأطباء للعودة إلى الميادين.

وهو أول لاعب يسمح له باللعب بهذا الجهاز في الدوري الفرنسي. وفور انتهاء المباراة أشادت وسائل الإعلام الفرنسية بشجاعة ومثابرة الدولي الجزائري وقالت قناة "أر أم سي" مثلا "اليوم كتب نبيل بن طالب إحدى أجمل قصص البطولة الفرنسية".