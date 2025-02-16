أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الجلسات الـ3 الماضية، حسبما أوردته منصة "الطاقة".

يأتي ذلك مع ترقب المستثمرين للتطورات بشأن اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا قد يخفف العقوبات التي تعطل تدفقات الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 06:41 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أفريل 2025، بنسبة 0,23%، لتصل إلى 74,91 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مارس 2025، بنسبة0,10 %، لتصل إلى 70,81دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 0,1% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب على الوقود، وتوقعات بأن خطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية عالمية لن تدخل حيز التنفيذ قبل أفريل، ما يتيح مزيدا من الوقت لتجنب حرب تجارية.