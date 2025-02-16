"جاست إيمو" تتوعّد

توعّدت مؤسسة عدل للتسيير العقاري "جاست إيمو"، اليوم الإثنين، بالتصدي لما وصفته بـ"التجاوزات" التي يتم تسجيلها على مستوى أحياء "عدل" السكنية.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري، فإنه "في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على النظام العام والجمالية العمرانية داخل الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار، تواصل مؤسسة عدل للتسيير العقاري حملتها المكثفة لإزالة التجاوزات، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري".

ويعمل فريق عدل للتسيير العقاري - يضيف البيان - "بجدية على تنفيذ هذه الحملة في مختلف الأحياء، لضمان بيئة سكنية منظمة تتماشى مع المعايير العمرانية الحديثة".

كما أكدت المؤسسة أن "جميع أعوانها ميدانيا على أهبة الاستعداد لمكافحة جميع أشكال التجاوزات العشوائية التي تضر بالمظهر العام للمجمعات السكنية وتتنافى مع القوانين التنظيمية المعتمدة".

وفي هذا الصدد، تشدد مؤسسة عدل للتسيير العقاري على أنها "لن تتهاون مع أي تجاوزات، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام القوانين واللوائح التنظيمية".

كما دعت "جاست إيمو" جميع السكان إلى "التعاون الإيجابي والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار، وذلك لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة".

وسبق أن شنت الشركة حملة إزالة خزانات المياه الفردية الموضوعة في الأجزاء المشتركة.