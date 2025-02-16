وزير التربية يحذر بخصوص الإضراب

أكد وزير التربية، محمد صغير سعداوي، حرصه على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، وضمان حقهم في ممارسة حقهم النقابي، بكل حرية في إطار القانون.

وشدد الوزير، خلال كلمة ألقاها في مستهل ندوة وطنية جرت بمقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، على أن اللجوء إلى الإضراب مكفول، فقط "للمنظمات النقابية التمثيلية"، التي تحوز صفة التمثيلية بناء على قرار وزارة العمل، بعد استيفاء شرط 25 بالمائة، من مجموع الفئة التي تمثلها. أما لجوء المنظمات النقابية "غير التمثيلية"، إلى الإضراب فإنه "يُعدُّ خرقا للقانون يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال".

وبناء على ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة أبلغت رسميا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، أنها "غير تمثيلية"، بناء على قرار وزارة العمل