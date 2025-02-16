إطلاق خدمة جديدة تخص المتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الإثنين، عن إطلاق خدمة جديدة تمكن المتقاعدين من فتح حساب على تطبيق الهاتف المحمول ""Retraite Dz، حسب ما أفاد به بيان الصندوق الوطني للتقاعد.

وأوضح البيان أنه "في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين تجربة المستخدمين، أصبح الآن بإمكان المتقاعدين فتح حساب على تطبيق الهاتف المحمول Retraite Dz مباشرة من خلال التطبيق بخطوات بسيطة، دون الحاجة للاتصال بالرقم الأخضر 3011 أو التنقل إلى الوكالة المحلية".

ولإنشاء حساب يتعين على المتقاعد "أن يقوم بتحميل النسخة الأخيرة من التطبيق من على PlayStore، حيث إن عملية التسجيل مرنة للغاية، تتطلب إدخال بعض المعلومات الأساسية التي تثبت هوية المتقاعد، مثل رقم المعاش، تاريخ الميلاد، الوكالة المحلية التابع لها، رقم الهاتف".

وبعد إدخال البيانات، يمكن للمستخدم استكمال خطوات التسجيل بسهولة، ويعد إنشاء كلمة مرور قوية شرطا أساسيا عند فتح الحساب، إذ يجب أن تتضمن حروفا كبيرة وصغيرة، أرقاما ورموزا خاصة لضمان الأمان، كما تمكن هذه الطريقة المتقاعد استخدامها في حالة ما إذ نسي كلمة السر القديمة الخاصة بحسابه.

وذكر الصندوق في بيانه أن منصة الهاتف المحمول Retraite Dz، تحتوي على العديد من الخدمات الرقمية التي تتيح الاستفادة من الادعاءات عن بعد مثل تجديد الوثائق الثبوتية، تحميل شهادة الدخل ومتابعة الملفات.