هذا ما حجزته شرطة غليزان

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، حسب ما أفاد به بيان لنهار اليوم، من توقيف 3 أشخاص، من بينهم امرأة، وحجز أزيد من 170 غراما من المخدرات، وكمية من الكوكايين، وأزيد من 300 قرص مهلوس، و44 قرصا من نوع إكستازي.

وجاءت القضية على إثر استغلال معلومات، تفيد بترويج شخص للمخدرات، والمؤثرات العقلية. وبعد عملية الترصد للمشتبه فيه، وإعداد خطة عمل محكمة، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم توقيفه وضبط بحوزته كمية من القنب الهندي، و10 كبسولات بريڤابالين، و9000 دج من عائدات الترويج.

كما تم ضبط، خلال عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه، كمية أخرى من القنب الهندي، وكمية أخرى من الكوكايين، بالإضافة إلى 300 كبسولة بريڤابالين، و44 قرص إكستازي، وميزان إلكتروني يستعمل في عملية وزن الكوكايين وترويجها.

كما مكنت التحقيقات، التي باشرتها الفرقة المحققة مع المشتبه فيه، من تحديد وتوقيف شريكيه في العملية، من بينهما امرأة، إذ تم ضبط بحوزة أحد المشتبه فيهما كمية من المخدرات، ومبلغ مالي من عائدات الترويج. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.