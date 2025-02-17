حجز 2.36 كلغ من الكوكايين في المغير

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية المغير، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم امرأة، ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة كوكايين، إلى جانب ضبط 02 كلغ و360 غ من الكوكايين كانت بحوزتهم وذالك بعد استغلال معلومات تفيد بتخطيط جماعة إجرامية لتمرير كمية من المخدرات إلى جهة أخرى، وبعد رصد تحركاتهم تم توقيفهم على متن مركبة سياحية، وبعد إخضاعها للتفتيش عثر بداخلها على الكمية السالفة الذكر.

كما تم أيضا حجز مركبتين سياحيتين كانتا تستعملان في نشاط هاته الشبكة ويعد استكمال كافة الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بورقلة.