"Gest Immo" met en garde contre les dépassements dans les cités AADL

La société de gestion immobilière d'AADL, "Gest Immo", a averti ce lundi qu'elle fera face à ce qu'elle qualifie de "dépassements" constatés au sein des cités AADL.

Dans un communiqué de la direction générale de la filiale de gestion immobilière d'AADL, il est indiqué que "dans le cadre des efforts visant à préserver l'ordre public et l'esthétique urbaine des cités du programme de location-vente, la société poursuit sa campagne intensive de suppression des infractions, conformément aux directives du directeur général de la filiale".

Le communiqué précise que les équipes de gestion immobilière d'AADL œuvrent activement à l'application de cette campagne dans les différentes cités, afin d'assurer un cadre de vie organisé et conforme aux normes urbaines modernes.

La société a également affirmé que tous ses agents sur le terrain sont mobilisés pour lutter contre les infractions qui nuisent à l’aspect général des résidences et qui vont à l’encontre des réglementations en vigueur.

Dans ce contexte, la société a souligné qu'elle "ne tolérera aucun dépassement et prendra toutes les mesures légales nécessaires pour garantir le respect des lois et des règlements".

"Gest Immo" a également appelé l’ensemble des résidents à coopérer et à signaler toute infraction susceptible d’affecter la qualité de vie au sein des cités AADL, afin d’assurer la réussite de cette campagne et l’atteinte de ses objectifs.

Il convient de rappeler que la société avait déjà lancé une campagne de suppression des réservoirs d’eau individuels installés dans les parties communes.