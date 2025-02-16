"حماس" تنعى القائد القسامي محمد شاهين

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، القائد محمد إبراهيم شاهين "أبو البراء"، من بلدة الفالوجة الفلسطينية المحتلة، إثر استشهاده اليوم الإثنين في عملية اغتيال نفذها الكيان الصهيوني بطائرة مسيرة في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني.

واستذكرت كتائب القسام الشهيد شاهين، ودوره الرائد وبصماته الخاصة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو انطلاقا من انتفاضة الأقصى ووصولا إلى الطوفان.

وذكرت أن الشهيد شاهين شغل عدة مواقع جهادية متقدمة، وختم جهاده ملتحقًا بشقيقه الشهيد المهندس حمزة شاهين ومن سبقه من إخوانه الشهداء.

وقالت "ونحن نقدم الشهداء تلو الشهداء على امتداد أرض فلسطين وفي طوقها، نؤكد ثباتنا على عهدنا مع الله ثم مع شعبنا، بمواصلة طريق الجهاد والعطاء والإعداد في أطهر دربٍ خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى تحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان لـ "رويترز" في وقت سابق إن غارة صهيونية على سيارة في مدينة صيدا الساحلية بجنوب لبنان استهدفت قياديا في "حماس"، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن منقذين انتشلوا جثة من السيارة.

ويشن الجيش الصهيوني ضربات على لبنان تستهدف أعضاء من حركة "حماس" وجماعة حزب الله منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.

وبموجب هدنة توسطت فيها واشنطن في نوفمبر، منحت القوات الصهيونية 60 يوما للانسحاب من جنوب لبنان حيث شنت هجوما بريا منذ أوائل أكتوبر.

وقالت مصادر لـ "رويترز" الأسبوع الماضي إنه جرى تمديد الموعد النهائي إلى 18 فيفري، لكن الجيش الصهيوني طلب إبقاء قواته في 5 مواقع بجنوب لبنان.