لجنة التحكيم تتحرك

أثارت أحداث مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر مسؤول لجنة التحكيم، مهدي عبيد شارف، الذي قرر استدعاء الحكام الأربعة غدا.

ومن أبرز المآخذ على حكام المباراة، خاصة الحكم الرئيس بن يحيى، عدم احتسابه لعدة ضربات جزاء، على الأقل واحدة منها لشباب بلوزداد واضحة قبل نهاية الشوط الأول، وأخرى لمولودية الجزائر قبل نهاية الشوط الثاني، فضلا عن عدم طرد لاعب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، رغم إصابته بالقدم وجه لاعب من مولودية الجزائر.

أما عن قضية الكلام البذيء الصادر من قائد العميد، أيوب عبد اللاوي، فإن رئيس لجنة التحكيم سيستفسر الحكام، وخاصة الحكم المساعد هواري الذي سمع الإهانة، عن أسباب عدم طرد لاعب المولودية، بعدما وثقت مشاهد التلفزيون كل الذي حدث.