إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز سكنات بالعاصمة

تم إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية على مستوى بعض بلديات الجزائر العاصمة، بمساحة إجمالية تفوق 21 هكتارا، موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة "ترقوي مدعم"، حسبما جاء في مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 25-79 المؤرخ في 11 فبراير 2025، المتضمن "إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات عمومية وطرقات على مستوى ولاية الجزائر"، الممضى من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي.

ويهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنات بصيغة "ترقوي مدعم" على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر ومدخلي طريق لحي 6000 مسكن على مستوى بلدية المعالمة.

وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف 21 هكتارا و78 آرا و86 سنتيارا، حسب النص القانوني الذي حدد قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الموجهة لهذه المشاريع.

وتشمل هذه القائمة انجاز مشاريع سكنية بصيغة "ترقوي مدعم" على مستوى بلديات عين طاية، برج الكيفان، بئر توتة، أولاد فايت، بئر خادم، عين البنيان وسطاوالي، بالإضافة إلى إنجاز مدخلي طريق لحي 6000 مسكن بالمعالمة، وفقا للمرسوم.