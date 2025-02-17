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ترقية تدريس الألمانية في مرحلة التعليم الثانوي

17 فيفري 2025 ()
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استقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية ألمانيا الفيديرالية بالجزائر، جورج فلسهايم، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال التربوي.

وشكل هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة التربية الوطنية فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال التربوي، ليرقى إلى مستوى العلاقات الجيدة بين البلدين.

كما توج هذا اللقاء بالتوقيع على"إعلان نوايا مشترك"، يهدف إلى "ترقية تدريس الألمانية كلغة أجنبية في مرحلة التعليم الثانوي، وذلك في إطار البرنامج الألماني مدارس شركاء المستقبل PASCH".

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